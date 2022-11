Cristiano Ronaldo lâche enfin : «Je garde les cendres de mon fils à côté de celles de mon père et je…»

Le Portugais a avoué ce qu’il s’est passé depuis qu’il a perdu son fils Ángel, dont les cendres reposent dans sa propre maison : «Ils sont à mes côtés».

L’interview de Piers Morgan avec Cristiano Ronaldo sur Talk TV, qui est reprise par «The Sun», continue de révéler de nouveaux détails sur la vie professionnelle et personnelle du footballeur. Et c’est qu’en laissant de côté ses problèmes avec Manchester United et Ten Hag, il a longuement parlé de la perte de son fils Ángel, le frère jumeau de Bella Esmeralda.

Au mois d’avril, Cristiano et Georgina ont subi un énorme revers, la mort d’un de leurs enfants, ce à quoi personne ne se prépare et qui a laissé un grand vide dans leur vie.

«C’était probablement la période la plus difficile que j’ai eue dans ma vie depuis la mort de mon père . Quand tu as un enfant, tu t’attends à ce que tout soit normal, mais tu as ce problème… c’est difficile», a commencé par expliquer le Portugais.

Et c’est que leurs sentiments se sont heurtés un instant, à cause du bonheur d’avoir Bella Esmeralda dans leurs bras, et de la tristesse de ne pas avoir Ángel avec eux :

«Parfois, j’essaie d’expliquer à ma famille et à mes amis les plus proches que je ne me suis jamais senti heureux et triste à la fois . Il est difficile d’expliquer. Tu ne sais pas si tu vas pleurer ou sourire, parce que c’est quelque chose auquel tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais pas quoi faire».

Cristiano a pleuré avec Cristiano Jr. dans sa chambre

L’un de ses moments les plus difficiles a été lorsqu’ils sont rentrés à la maison : «Gio est rentré à la maison et les enfants ont commencé à dire : ‘ Où est l’autre bébé, où est l’autre bébé ?». À ce moment, Cristiano est allé avec son fils, Cristiano Jr. dans sa chambre, où ils ont tous deux pleuré en apprenant la nouvelle.

Mais les petits, Eva, Mateo et Alana Martina, ont mis plus de temps à traiter la nouvelle : «Au bout d’une semaine j’ai dit : ‘Soyons francs et honnêtes avec les enfants, disons qu’Ángel, c’est son nom, est allé au paradis’ ”.

«Les enfants comprennent, il y a eu des cris autour de la table et ils me disent : ‘Papa, j’ai fait ça à Ángel’, et ils montrent le ciel. Ce que j’aime le plus car cela fait partie de leur vie. Je ne vais pas mentir à mes enfants, je leur dis la vérité, que c’était un processus difficile», a-t-il ajouté, expliquant également qu’il est encore plus uni avec les petits et avec Georgina : «D’une certaine manière, je suis devenu plus d’un père, plus d’un ami d’eux; Ils se rapprochent de leur papa, et moi aussi de Georgina».

Parlez à votre enfant «tout le temps»

De plus, Cristiano a avoué qu’il gardait les cendres de son fils avec celles de son père , décédé en 2005, dans une chapelle qu’il a créée dans le sous-sol de sa maison : «Je leur parle tout le temps et ils sont par mon côté. Cela m’aide à être une meilleure personne, un meilleur père. Je suis fier de ça… du message qu’ils m’envoient, surtout mon fils».

Malgré tout, la star portugaise et le mannequin sont heureux de la naissance de Bella Esmeralda, qu’ils qualifient de «belle et ]. Le footballeur n’a pas hésité à exprimer qu’il est «tellement, tellement heureux».