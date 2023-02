Cristiano Ronaldo : la violente attaque subie par l’attaquant portugais

L’attaquant d’Al-Nassr a été victime d’une violente agression après avoir été éliminé de la Super Coupe d’Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo ne traverse pas la meilleure étape de sa carrière de footballeur, après que Manchester United a annoncé la fin de sa relation avec le footballeur en pleine Coupe du monde du Qatar, l’ancien joueur de la Juventus a surpris tout le monde en signant avec Al-Nassr.

Les attentes du club saoudien de voir l’ attaquant portugais y jouer étaient très élevées, donc après la première défaite, le footballeur a été vivement critiqué.

Ses débuts dans l’équipe arabe étaient contre Al Ettifaq, et bien qu’Al-Nassr ait remporté la victoire 1-0, ce n’est pas par un but que le «Bug» a marqué, donc les fans s’attendaient à plus et juste La demi-finale du Super saoudien La coupe contre Al Ittihad approchait.

Cependant, tout était pire puisque l’équipe de Cristiano Ronaldo a été battue 3-1. Et à cela s’est ajouté que l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas réalisé sa meilleure performance et est passé inaperçu sur le terrain de jeu.

C’était inexcusable pour les fans d’Al-Nassr, qui l’ont fait savoir au Portugais et il a fini par subir une violente attaque. Après l’élimination, une vidéo est devenue virale dans laquelle un fan du club arabe jette par terre le maillot de Ronaldo, avec le numéro 7 dans le dos, et commence à le piétiner.

De plus, ils ont alors décidé d’y mettre le feu pour montrer leur fureur contre lui. A cela s’ajoutent les commentaires des cheikhs arabes qui ont investi dans l’attaquant, qui ont vivement critiqué la performance de ‘Bug’ en demi-finale.

Il faudra voir comment est prise cette attitude violente de Cristiano Ronaldo, qui a signé avec Al-Nassr jusqu’à mi-2025 après avoir été rejeté par plusieurs clubs européens.