Cristiano Ronaldo : la surprise du joueur à sa femme Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez continuent de s’habituer à leur nouvelle maison, après que l’attaquant a signé son contrat avec Al-Nassr d’Arabie Saoudite pour une somme jamais vue auparavant. Ainsi, la famille est allée se promener ces derniers jours dans un incroyable parc d’attractions.

Cependant, alors qu’il continue à s’entraîner avec Al-Nassr, dans les dernières heures, Cristiano a surpris Georgina d’une manière très spéciale, ce que le mannequin a montré sur ses réseaux sociaux. Quelques jours après son arrivée en Arabie Saoudite, le couple profite également de ces moments.

L’ attaquant de 37 ans a réservé un restaurant exclusif en Arabie Saoudite pour surprendre Georgina Rodriguez, qui n’a pas pu résister à cette surprise. Cristiano l’a attendue avec des fleurs sur la table, dans un environnement avec peu de lumière et beaucoup de romantisme pour montrer le bon moment qu’ils traversent.

Malgré les rumeurs qui ont circulé très fortement avant que le couple ne se rende en Arabie saoudite, où ils ont exprimé que Cristiano et Georgina étaient en crise, le couple montre que ce n’est pas le cas et qu’au contraire, ils traversent l’une de leurs meilleures moments, super unis et en compagnie de leurs enfants.

«Dîner avec amour», a écrit le mannequin sur ses réseaux sociaux, où elle a mis en ligne quelques cartes postales de la nuit avec l’attaquant et avec les fleurs que l’attaquant d’Al-Nassr lui a offertes. La publication a eu des milliers de likes et de commentaires qui reflétaient le geste tendre du joueur et l’actualité du couple.

Prêt pour ses débuts

Malgré les spéculations, il a finalement été confirmé que Cristiano Ronaldo jouera ce jeudi le match d’exhibition qu’Al-Hilal et Al-Nassr joueront contre le PSG de Lionel Messi. C’est pourquoi maintenant, l’attaquant se détend à côté de Georgina et attend avec impatience la journée.

Comme confirmé, Cristiano sera le capitaine de l’équipe saoudienne qui affrontera l’équipe de France, dans un duel qui restera dans l’histoire, puisqu’il réunira une nouvelle fois CR7 et Messi sur un terrain de jeu. C’est pourquoi personne ne veut le rater, pas même Georgina, qui a déjà une place privilégiée dans le stade réservé.