Cristiano Ronaldo : la nouvelle montre de l’attaquant avec un clin d’œil au Real Madrid (photos)

Le Portugais a confirmé le lancement d’une collection de montres avec «JACOB & CO» qui comprend des images de sa carrière, comme le but qu’il a marqué contre Manchester United alors qu’il était footballeur blanc.

Cristiano Ronaldo est devenu le grand protagoniste des dernières heures après avoir convenu avec Manchester United de mettre fin à son contrat quelques jours seulement après avoir fait ses débuts dans ce qui sera peut-être sa dernière Coupe du monde en tant que footballeur.

Quelques heures avant que cette nouvelle ne soit confirmée, la star portugaise partageait sur ses réseaux sociaux son enthousiasme d’avoir signé un accord de collaboration avec l’une des marques horlogères haut de gamme les plus en vue du marché, telle que ‘JACOB & CO’.

«Je suis ravi d’annoncer mon partenariat avec ‘JACOB & CO’, l’une des principales sociétés horlogères au monde», a-t-il écrit accompagné de photographies de ce à quoi ressemblent les modèles de cette nouvelle version.

Les exemplaires de cette collection se distinguent par les dessins retrouvés à l’intérieur où ils illustrent quelques moments marquants de l’attaquant, actuellement sans équipe.

La luxueuse entreprise a choisi pour l’une de ses finitions une séquence qui représente l’un des buts les plus importants de Cristiano en tant que joueur du Real Madrid et c’est sa cible contre United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions correspondant à la saison 2012-2013.

Un peu qui n’a pas très bien plu aux fans des diables rouges, puisque cette égalité signifiait l’adieu de l’équipe anglaise de ladite compétition et pour ce qui ne sera pas très drôle pour leurs partisans. Au contraire, cela peut être un clin d’œil au Real Madrid en raison de l’importance de ce but pour la paroisse blanche.

Combien coûte un exemplaire de cette collection ?

L’exclusivité de cette collection fait que la valeur de ses exemplaires a une valeur qui ne rentre pas dans toutes les bourses. La montre ‘Flight Of CR7 Baguette’, qui reprend l’image du but de Cristiano contre son ancienne équipe, a un prix de plus de 142 000 euros grâce à ses finitions luxueuses, dont 26 diamants blancs taille baguette et de l’or rose 18 carats qui font le boîtier de cette montre. Cependant, il existe une version moins chère de cet exemplaire qui coûte 55 000 euros.