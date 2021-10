Cristiano Ronaldo : la dernière «folie» de l’attaquant portugais

Le footballeur de Manchester United prend soin de lui comme peu sachant qu’à 36 ans il est indispensable de chouchouter son corps pour prolonger sa carrière, mais il a raté quelque chose.

Un Cristiano Ronaldo aime avoir tout sous contrôle et encore plus si, par erreur ou omission, affecte vos performances en tant que joueur.

Le Portugais prend soin de lui comme peu sachant qu’à 36 ans il est indispensable de chouchouter son corps pour prolonger sa carrière. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait remué ciel et terre jusqu’à ce qu’un de ses biens les plus précieux lui soit livré de Turin.

Et, comme l’a confirmé The Sun, Cristiano a déboursé une somme importante pour récupérer sa chambre de cryothérapie, qui à son tour est valorisée à près de 60.000 euros. C’est une méthode basée sur le refroidissement du corps que le Portugais utilise après les matchs pour récupérer et tonifier les muscles.

Il existe également une croyance selon laquelle soumettre le corps pendant de courtes périodes à des températures très basses stimule la circulation sanguine et améliore le système immunitaire.

Aussi qu’il réduit la fatigue et aide avec les blessures. Et, bien qu’il ne s’agisse pas d’une panacée ou d’une solution miracle, les experts favorables à cette méthode assurent qu’elle contribue à atteindre l’objectif.

Bien qu’il y en ait peu qui considèrent que soumettre le corps à des températures allant jusqu’à -150º est un risque pour la santé. Il y a débat.

«Ronaldo est méticuleux pour prendre soin de son corps et fera tout pour avoir un avantage. Ce n’était pas une mince affaire de transporter la chambre de cryothérapie d’Italie jusqu’au Cheshire, mais il est heureux maintenant qu’elle soit ici, car cela l’aidera dans sa routine de récupération d’après-match», a déclaré une source consultée par le journal britannique.

«Apporter la caméra au Royaume-Uni était l’une de ses priorités, car il sait à quel point la Premier League est exigeante et veut s’assurer que sa condition physique n’en souffre pas», ajoute la même source.

Ainsi, la dernière «folie» de Cristiano Ronaldo n’est pas une voiture ou un manoir au prix exorbitant. C’est redécouvrir un outil qui pour lui est fondamental et dont, curieusement, il s’est pris d’affection en son temps au Real Madrid.