Cristiano Ronaldo : la dernière entreprise de l’attaquant portugais à lui ressembler

Dans la boutique officielle du club catalan, il y a encore des produits liés à Lionel Messi, qui est aujourd’hui au PSG.

Quatre mois se sont écoulés depuis que Lionel Messi a cessé d’être joueur du club de football de Barcelone et a signé pour le PSG. L’Argentin a non seulement été le footballeur le plus important de l’histoire du club du Barça, mais malgré son départ, il continue de générer indirectement des revenus pour le club culé.

Comme le rapporte le journal As, dans la boutique officielle de Barcelone, il existe encore des produits liés à Lionel Messi, par exemple : des brassards de capitaine d’une valeur de 600 euros aux chemises signées par Messi lui-même pour 1200 euros. En plus de celui de l’Argentin, il y en a d’autres comme Andrés Iniesta et Xavi Hernández, en hommage aux légendes du club.

Au-delà de ce que Messi vit actuellement en France, ces dernières heures fait pas mal de bruit sur la façon dont le club continue de générer des revenus importants pour l’économie de l’entité présidée par Joan Laporta, avec un footballeur qui n’est plus en l’institution. Générer certains côtés et opinions différentes, entre ceux qui sont d’accord avec cela et ceux qui ne le sont pas.

Combien de titres Messi a-t-il remporté à Barcelone

La carrière sportive de Lionel Messi regorge de titres. Le joueur argentin du PSG n’a cessé de marquer l’histoire à Barcelone et en Argentine, où il a accumulé un total de 38 trophées tout au long de sa carrière. Parmi lesquels se distinguent 10 titres de Liga avec le FC Barcelone, 4 Ligue des champions, 7 Copas del Rey, 3 Coupes du monde des clubs et une Copa América avec l’équipe nationale argentine.