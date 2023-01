Cristiano Ronaldo jouera en Arabie Saoudite avec le contrat le plus élevé de l’histoire du football

Après diverses rumeurs indiquant que des détails manquaient pour que Cristiano Ronaldo joue en Arabie saoudite, il a finalement été officiellement confirmé que l’attaquant sera un nouveau joueur pour Al-Nassr, une équipe de première division saoudienne, avec qui le footballeur s’est entendu.

Ainsi, CR7 jouera la saison prochaine à Al-Nassr en échange d’un incroyable contrat encore jamais vu dans l’histoire du football. C’est pourquoi, bien qu’il ne s’agisse pas d’une ligue très compétitive, le joueur aurait accepté la proposition du club saoudien, qui a fini par convaincre Cristiano.

Cristiano a été présenté en Arabie Saoudite, où Al-Nassr lui versera 200 millions d’euros pour un contrat d’une durée de deux saisons et demie. De cette manière, l’attaquant devient le joueur à avoir signé le contrat le plus élevé de l’histoire du football.

Ainsi, Cristiano Ronaldo a déjà posé avec le maillot Al-Nassr, avec le numéro 7 qui porte son nom. Arrivé dans son nouveau club, l’attaquant a laissé des déclarations à tous les supporters et a commenté : «Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un autre pays».

Al-Nassr a publié la signature de l’attaquant sur ses réseaux sociaux accompagnée de quelques déclarations de Ronaldo : «La vision d’Al-Nassr est très inspirante et j’ai hâte d’être avec mes nouveaux coéquipiers pour obtenir plus de succès», a déclaré CR7, qui a battu un nouveau record.

Le club saoudien a accueilli Cristiano Ronaldo

L’ attaquant est déjà en Arabie Saoudite, où il a été présenté à Al-Nassr et rejoindra le travail. Cristiano partagera une équipe avec d’autres joueurs de renom tels que le Brésilien Luiz Gustavo, l’Argentin Gonzalo Martínez et le gardien colombien David Ospina.

Al -Nassr a accueilli Ronaldo sur ses réseaux sociaux en déclarant : «C’est plus que de l’histoire en devenir. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à un succès encore plus grand, mais inspirera également notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes.