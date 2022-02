«Cristiano Ronaldo joue avec des idiots»

Un ancien joueur qui a passé du temps à Benfica, Dean Saunders, a pris la défense de Cristiano Ronaldo et a traité certains des coéquipiers de l’attaquant portugais d’idiots, après les critiques dont il a fait l’objet.

CR7 n’a pas marqué lors de cinq matchs consécutifs et a été présenté par de nombreux commentateurs comme la raison de l’échec de Manchester United. Cependant, pour Saunders, les accusés sont différents.

«L’adversité surgit et ils commencent à s’effondrer. Si on demandait à Ronaldo avec qui les pires milieux de terrain avec lesquels il a joué, la réponse ne serait pas loin de Fred et McTominay. Les gens le pointent du doigt, mais il joue avec des idiots. Ils ne sont pas sur la même longueur d’onde», a-t-il déclaré à TalkSPORT .