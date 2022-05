Cristiano Ronaldo : «J’étais triste et en colère contre Lionel Messi, parce que…»

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont battus pendant des années en Liga. Aujourd’hui, l’international argentin évolue au PSG et le Portugais à Manchester United.

De 2008 à 2017, leur domination sur le Ballon d’Or était sans pareil. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo était en plein coeur de leur rivalité historique. Prix individuels, titres collectifs, revenus, bataille marketing.

Les deux ont entretenus une rivalité très forte pendant les années 2010, le Real Madrid et le FC Barcelone en ont d’ailleurs bien profité ! Mais depuis quelques temps, la rivalité a baissé en intensité. Elle est toujours là, elle sera toujours présente, mais elle bien moins vive.

Après avoir reçu son 5e trophée en 2017 à Paris, Cristiano Ronaldo a accordé un entretien à France Football, l’hebdomadaire qui organise le scrutin. Et il l’affirme, le Ballon d’Or a toujours été un objectif pour lui. «Au début, mon but était de gagner un Ballon d’Or. Et quand je suis arrivé à Manchester, j’ai senti que c’était possible.»

Une fois le premier tombé, en 2008, l’ambition du Portugais n’a fait que s’accroître. Mais il a dû assister, impuissant, aux quatre sacres consécutifs de Lionel Messi.

«A l’époque, j’étais triste et en colère. A un moment, j’étais même démotivé. J’allais à la cérémonie et je ne gagnais jamais. A un moment, j’étais même démotivé, je n’avais plus envie de venir.»

Mais il n’est pas du genre à se lamenter sur son sort. Il est reparti au travail et à continuer à y croire. Dans son esprit, le meilleur, c’est lui. «Je ne vois personne de meilleur que moi», confirme-t-il.

«Les gens ont le droit de préférer Messi ou Neymar, mais il n’y a pas plus complet que moi.(…) Je suis le meilleur joueur de l’histoire, dans les bons comme dans les mauvais moments.»