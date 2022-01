Cristiano Ronaldo : «Je ne suis pas revenu à Manchester United pour…»

Pelé est une légende vivante du football. L’ancienne gloire du football mondial pense que le Sénégal à les moyens de remporter le Mondial 2022 au Qatar.

Le Sénégal n’a jamais remporté la Coupe d’Afrique des Nations et ils espèrent que cette fois-ci les choses seront différentes. Le Sénégal est dirigé par l’ancien joueur Aliou Cissé et dispose d’un effectif plein de talent.

Ils ont sans doute le meilleur gardien de but du monde, l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde et l’un des meilleurs joueurs du monde.

Le ciel est la limite pour le Sénégal qui peut réaliser beaucoup de prouesse. Selon Pelé, le potentiel des Lions de la Teranga est indiscutable. C’est une équipe de qualité, composée de joueurs extraordinaires. Un effectif qui a tout ce qu’il faut pour être sacré champion du monde.

«L’équipe du Sénégal compte en son sein des joueurs de classe mondiale à tous les postes de jeu. Sadio Mané est présentement le meilleur ailier du monde et d’ici 2022 je suis certain qu’il sera au sommet de son art.

En plus de Mané, il y a des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Keita Baldé, Diatta, leur gardien de but est aussi fantastique et il y a des jeunes qui sont en train d’arriver.

En 2022, si l’équipe est bien organisée, elle aura un des effectifs les plus séduisants au monde capable de battre n’importe quelle sélection, c’est pour cela que je vois le Sénégal, vainqueur de la prochaine Coupe du monde.»