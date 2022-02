Cristiano Ronaldo : «Je ne pense pas qu’il y ait un seul joueur dans…»

Cristiano Ronaldo a admis qu’il «n’avait plus beaucoup d’années», mais la superstar de Manchester United reste plus déterminée que jamais à mettre la main sur des trophées et prévoit de jouer jusqu’à la quarantaine.

Dans une interview accordée à DAZN, le quintuple Ballon d’Or s’est longuement prononcé sur sa carrière et son avenir.

«C’est difficile de dire que je n’en veux pas plus, parce que si je suis dans un club, ça me donne l’opportunité pour gagner plus de choses, pourquoi pas, et en équipe nationale aussi. Je sais qu’il ne me reste plus beaucoup d’années à jouer, quatre ou cinq de plus. Nous verrons, et je veux gagner plus de choses.»

Cristiano Ronaldo possède déjà la plus enviable des collections de médailles, mais reste désireux de transmettre sa vaste expérience à son entourage pour le club et le pays.

Il a ajouté : «Il faut être intelligent et savoir qu’à 18, 20 ou 25 ans on n’est pas le même qu’à 35. C’est la maturité, l’expérience, l’intelligence pour comprendre que peut-être on perd des choses pour en gagner d’autres et avoir équilibrer le droit de continuer à concourir et d’être au plus haut niveau.»

«Ce n’est pas facile, mais cela me semble être le cas, car je montre année après année que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Je n’ai pas à vous dire que je suis très bon, car les chiffres sont là. Les faits sont des faits, le reste ne l’est pas. Cela n’a pas d’importance du tout.

C’est pourquoi je suis très satisfait de ma forme, je marque toujours des buts, j’aide les gens, les équipes, à la fois dans l’équipe nationale et à Manchester United et c’est pourquoi je veux continuer comme ça», a-t-il ajouté.

«Ma vie a été un beau parcours. J’ai laissé mon empreinte partout où je suis allé. Je ne pense pas qu’il y ait un seul joueur dans l’histoire qui puisse être fier de dire que, où qu’il soit allé, il a laissé sa marque, et cela me rend heureux».