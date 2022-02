Cristiano Ronaldo : «Je lui dirai quand je sentirai que le moment est venu….»

Qui est la mère de Cristiano Ronaldo jr.? Le footballeur portugais, actuel joueur de Manchester United et l’un des plus grands représentants du football, est devenu père pour la première fois en 2010, à la naissance de Cristiano Ronaldo Jr., le premier-né qui suit ses traces et qui s’entraîne même comme un professionnel. Mais qui est la mère biologique de l’enfant?

Le joueur de football, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, n’a pas partagé beaucoup d’informations sur qui est la maman de Cristiano Jr, bien qu’il ait indiqué à l’époque qu’il n’aborderait le sujet avec son fils que lorsqu’il serait un peu plus grand.

«Quand Cristiano (Jr.) sera grand, je lui dirai toujours la vérité, parce qu’il la mérite, parce que c’est mon fils, mais je ne vais pas le dire parce que les gens veulent que je le dise», a commenté Cristiano dans le documentaire «Ronaldo», sorti en 2015.

Cette fois-là, il avait fait remarquer d’un ton mystérieux qu’il vous dirait «ce que j’ai fait, ce que j’ai ressenti, tout ce qui me passait par la tête».

«Je lui dirai quand je sentirai que le moment est venu. Je ne sais pas, (quand il a) 10, 11, 12 ? joueur de football dans la même séquence.

«Les gens spéculent sur le fait que j’étais avec cette fille ou avec une autre, ou qu’il y avait une mère porteuse. Je n’ai jamais dit à personne et je ne dirai jamais», il ajouta.