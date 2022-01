Cristiano Ronaldo : «J’ai fini par dormir dans un appartement…», Georgina Rodriguez

La mannequin et influenceuse a pris un tournant radical dans sa vie, et comme ils le soulignent de Netflix, «avant qu’elle vende des sacs à Serrano, maintenant elle les collectionne».

La vie peut parfois prendre des virages à 180 degrés, faisant tout passer de rien à rien, ou de rien à tout, quoique pour changer celle de Georgina Rodriguez, qui est tombée à plat ventre dans son travail et avec la personne qui allait changer sa vie, Cristiano Ronaldo

Le 27 janvier, la série documentaire du mannequin et influenceuse arrivera sur Netflix, racontant comment sa vie a été et est en ce moment, de son enfance et de sa jeunesse à son présent avec l’attaquant de Manchester United.

Mais, avant l’arrivée de cette date, Georgina a souhaité partager avec ses plus de 29,2 millions d’abonnés Instagram un aperçu de ce que l’on peut voir, en donnant quelques détails des plus marquants et inconnus jusqu’à présent.

Ses débuts à Madrid

Dans cette petite bande-annonce, l’espagnole-argentine raconte ses débuts à Madrid. «Mon arrivée à Madrid a été formidable. Je cherchais beaucoup d’appartements pas chers. 300 euros. Et j’ai fini par dormir dans un appartement qui avait été un débarras. Un froid en hiver et une chaleur en été… Le jour où j’ai rencontré Cristiano, ma vie a changé», a- t-il avoué.

Après ces mots, Georgina apparaît en se promenant dans la ville de Madrid et en voyant une affiche géante de Netflix intitulée : «Avant il vendait des sacs à Serrano, maintenant il les collectionne», faisant référence à son passé dans un magasin de mode, lorsqu’il a rencontré précisément le crack Portugais.

De plus, un autre des avant-premières montre un autre des aspects qui seront montrés dans le documentaire, et c’est son implication dans la fondation «Nuevo Futuro». Une ONG «pour les enfants scolarisés par la Communauté de Madrid». Une histoire qui émeut sans aucun doute Georgina, qui révèle aussi son côté le plus humain.