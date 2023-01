Cristiano Ronaldo invite plusieurs anciens coéquipiers de United à passer des vacances en Arabie

Casemiro, Varane, Bruno Fernandes, Maguire ont reçu une invitation de la star portugaise pour prendre quelques jours de repos à Riyad, selon ‘The Sun’.

Le deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas terminé de la meilleure des manières pour un footballeur qui est l’histoire de ce club grâce à ses records de buts dévastateurs.

Les différends constants de la star portugaise avec la direction technique et sportive ont conduit les Diables Rouges à rompre leur contrat avec un licenciement, ce qui signifiait la touche finale de leur âge d’or en Europe.

L’attaquant, qui s’est rendu en Arabie saoudite après avoir reçu une offre astronomique d’ Al Nassr, n’a pas pu dire au revoir à ses coéquipiers en raison du climat de tension qui tournait autour de son nom et les circonstances n’étaient pas idéales pour lui faire ses adieux comme prévu.

Les vacances de certains footballeurs après la Coupe du monde ont également été une autre raison pour laquelle les Portugais n’ont pas officiellement dit au revoir à certains footballeurs.

Un adieu en Arabie

Pour cette raison, Cristiano a invité plusieurs de ses anciens coéquipiers de United avec qui il a noué de bonnes relations à des vacances en territoire arabe pour voir un match entre l’attaquant et sa nouvelle équipe, comme l’a appris The Sun.

Parmi les joueurs choisis figurent, comme prévu, Casemiro et Varane, qui étaient déjà amis avec les Portugais après leur rencontre au Real Madrid, Bruno Fernandes, un coéquipier, et Harry Maguire.

De plus, il est possible qu’ils se rencontrent à Lisbonne en raison du calendrier chargé et parce que Ronaldo se rendra plus souvent dans la capitale portugaise pour la construction de son nouveau manoir, évalué à plus de 20 millions d’euros.