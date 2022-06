Cristiano Ronaldo impliqué dans un grave accident de la route (photo)

La Garde civile espagnole enquête sur un accident dans lequel une des voitures de Cristiano Ronaldo a été impliquée ce lundi matin à Palma de Majorque.

Comme le documente le journal local Ultima Hora Mallorca , la Bugatti Veyron que le joueur a emmenée en vacances en famille a dérapé et s’est écrasée contre un mur dans le quartier de Coma à Bunyola. Selon la même publication, ce n’est pas Ronaldo qui était au volant, mais un employé qui assiste le joueur en vacances. La brigade de la circulation et la police locale ont été appelées pour identifier le conducteur, car le mur et certaines bouteilles de gaz ont été endommagés.