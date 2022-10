Cristiano Ronaldo «furieux» et «mécontent» de Ten Hag, révèle la presse anglaise

Le Times révèle les détails de la relation entre le joueur et le manager de Manchester United.

Çristiano Ronaldo sera «mécontent» et «furieux» contre Erik ten Hag, l’entraîneur néerlandais qui a repris la nouvelle saison de Manchester United, selon The Times ce samedi.

Selon la même publication, l’as portugais a remis en cause les méthodes d’entraînement de Ten Hag, quelqu’un qu’il considère comme «têtu» et qui estime qu’il est trop soucieux de mettre United à l’image de l’Ajax qu’il a guidé dans un passé récent.

Cristiano Ronaldo n’est pas non plus satisfait des récents propos de Ten Hag, affirmant qu’il ne l’a pas jeté sur le terrain lors du derby avec City (3-6) par «respect». Cette justification a même rendu Ronaldo «furieux , selon The Times.

On rappelle que Cristiano Ronaldo n’a été titulaire qu’en Ligue Europa, n’ayant marqué qu’un seul but après neuf matches disputés par Manchester United en 2022/23.