Cristiano Ronaldo fait une révélation sur son fils, Cristiano Jr

Janny Sikazwe a peut-être été victime d’un gros coup de soleil mais il n’a pas froid aux yeux. Malgré son arbitrage calamiteux lors du dernier Tunisie – Mali, le «referee» zambien est de retour pour une autre mission à la Coupe d’Afrique des Nations.

Il sera préposé à la VAR à l’occasion du match entre le Maroc et le Gabon, celui qui clôt le Groupe C de ce tournoi et qui risque d’être décisif pour les Panthères. Il assistera l’arbitre principal de cette partie, qui sera le Mauritanien Dahan Beida.

La CAF joue avec le feu

Cette décision de la CAF est pour le moins surprenante. Au-delà du fait qu’elles s’exposent à une pluie de critiques de la part des observateurs, les instances dirigeantes prennent le risque d’accorder une nouvelle responsabilité à un arbitre qui ne se trouve pas dans les meilleures conditions pour faire son travail.

Aussi bien sur le plan physique que psychologique. Sans parler du fait que ses compétences ont été sérieusement remises en question.

Pour rappel, Sikazwe avait provoqué un gros chaos en sifflant la fin de la partie entre Tunisiens et les Maliens avant que le temps règlementaire ne se soit écoulé. Il l’avait déjà fait une première fois à la 85e avant de se raviser.

Au lendemain de ce match de la honte, les organisateurs ont fait savoir qu’il avait été victime d’une insolation. Une information confirmée samedi par le président de la Fédération zambienne de football, en visite au Cameroun pour la CAN.