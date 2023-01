Cristiano Ronaldo fait une grosse confidence sur Lionel Messi : «Je ne suis pas ami avec lui…»

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont deux des plus grands joueurs de tous les temps. Les deux ont connu un immense succès et ont remporté de nombreux titres tout au long de leur illustre carrière. Malgré la rivalité, Cristiano Ronaldo a une grande admiration pour l’attaquant du PSG.

Lors de son interview explosive accordée à Piers Morgan en novembre dernier, l’attaquant d’Al-Nassr Cristiano Ronaldo a souligné le profond niveau de respect entre les deux. Il a également évoqué la relation entre les deux familles.

«Joueur incroyable, c’est magique, top… En tant que personne, nous partageons la scène 16 ans, imaginez, 16 ans. Nous partageons. Donc, j’ai une excellente relation avec lui.

Je ne suis pas ami avec lui en termes de, ce que je veux dire ami c’est le gars qui était avec toi dans ta maison, parlant au téléphone, non, mais c’est comme un coéquipier.

C’est un gars que je respecte vraiment pour la façon dont il parle toujours de moi. Sa femme et ma femme, ma petite amie, se respectent beaucoup, elles viennent d’Argentine. Qu’est-ce que je peux dire à propos de Messi ? Un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football», a confié CR7.