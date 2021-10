Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au cœur d’une polémique à Dubaï

Pour le compte de la troisième journée des phases de poules de la Ligue des Champions, le FC Barcelone accueille aujourd’hui le Dynamo Kiev à Camp Nou. Les Catalans visent une victoire cruciale après avoir trébuché deux fois.

Battu par le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone doit obligatoirement renouer avec la victoire ce soir s’il compte participer aux huitièmes de finale.

Pour le match de ce soir, il sera privé de ses attaquants Martin Braithwaite et Ousmane Dembélé, du milieu de terrain Pedri et enfin de ses défenseurs Ronald Araujo et Eric Garcia.

De l’autre côté, le Dynamo Kiev a aussi du mal à s’offrir une place importante dans le groupe E. Après avoir disputé deux rencontres, il ne compte qu’un seul point suite à son match nul contre Benfica. Face au Barça, il sera privé d’Artem Besedin et Vladyslav Kulach.

Les compos probables

Barça :

Ter Stegen – Roberto, Piqué, Lenglet, Alba – Busquets, De Jong, Gavi – Dest, Depay, Fati

Dynamo Kiev :

Bushchan – Tymchyk, Zabarnyi, Shabanov, Mykolenko – Shaparenko, Sydorchuk – Tsygankov, Bulyalskyi, De Pena – Garmash

La rencontre démarre à 16h45 GMT.