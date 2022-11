Cristiano Ronaldo et la polémique avec Bruno Fernandes : «Ça a mal tourné pour toi…»

Des photos inédites de Georgina Rodriguez au début de la vingtaine révèlent sa transformation corporelle glamour, échangeant un look maigre contre une silhouette plantureuse.

Avant les voitures rapides, les yachts, les bijoux coûteux et les grandes demeures, Georgina a travaillé comme vendeuse dans un magasin Gucci de Madrid – où elle a rencontré l’as du Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Le joueur de 28 ans aimait aussi sortir avec des amis, comme beaucoup le font, surtout au début de la vingtaine. Et sur des photos inédites, la transformation corporelle de Georgina se démarque.

Elle a échangé un look maigre pour une silhouette plantureuse et a abandonné les cheveux crépus pour une apparence beaucoup plus droite et plus brillante.

Georgina a admis dans sa série documentaire Netflix : «Ma vie a changé le jour où j’ai rencontré Cristiano Ronaldo»

Aujourd’hui, elle est l’une des femmes les plus idolâtrées de la planète. Georgina compte plus de 39 millions d’abonnés sur Instagram et étonne régulièrement les fans avec ses téléchargements dans des tenues moulantes.

La beauté d’origine argentine s’est également installée dans la vie de mère. Georgina est la mère de deux des cinq enfants de Ronaldo.

Le modèle est la mère d’Alana et, plus récemment, de Bella. Georgina aurait eu un fils, mais le jumeau de Bella est décédé tragiquement lors de l’accouchement.

Le décès traumatique de leur bébé a empêché Ronaldo de quitter les côtés de sa famille pendant la pré-saison. Et donc le quintuple vainqueur du Ballon d’Or était un retour tardif pour la pré-saison de Manchester United.

Sa fille Bella a également dû passer du temps à l’hôpital, ce que Ronaldo a dit au chroniqueur de SunSport et homme principal de TalkTV, Piers Morgan , que United ne croyait pas.

La relation entre Ronaldo et United s’est détériorée et une sortie de transfert semble probable, le joueur de 37 ans ayant moins d’un an sur son contrat.

Un départ pourrait même intervenir dès janvier, l’interview explosive de Ronaldo incitant United à intenter une action en justice potentielle. United aurait ordonné à Ronaldo de ne pas retourner à Carrington une fois de retour de la Coupe du monde.

Il est également entendu que le club a entamé la procédure judiciaire pour résilier le contrat de 500 000 £ par semaine de Ronaldo sans lui payer un seul centime des 16 millions de £ qu’il aurait gagnés jusqu’à l’expiration du contrat fin juin.

Dans l’interview, Ronaldo a dénoncé des personnalités passées et présentes de United telles que le manager Erik ten Hag, qu’il dit ne pas respecter, ainsi que les anciens coéquipiers Gary Neville et Wayne Rooney.