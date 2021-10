Cristiano Ronaldo et la dure histoire de son père : de quoi est-il mort ?

Le footballeur brésilien a laissé toutes sortes d’anecdotes dans son apparition à la télévision, et c’est que son sentiment pour Clarice Alves remonte à son enfance.

Marcelo Viera est l’un des footballeurs les plus remarquables du Real Madrid depuis plus d’une décennie, et pratiquement pendant tout ce temps, il a été accompagné par celui qui est l’amour de sa vie, la Brésilienne Clarice Alves.

Avec elle, il a formé une famille avec deux enfants, Enzo et Liam, et depuis quelques années ils partagent tout sur leurs réseaux sociaux, devenant deux personnalités très suivies grâce à leur amour des vidéos TikTok.

Son histoire d’amour depuis l’enfance

Mardi dernier, le footballeur du Real Madrid a été le protagoniste avec son partenaire de ‘La noche D’, le programme TVE présenté par Dani Rovira. Ils y ont raconté pour la première fois comment ils se sont rencontrés et comment leur histoire d’amour a commencé, le Brésilien révélant la folie qu’il a dû faire pour convaincre Clarice Alves.

«Mon amie avait une sœur qui était très jolie et je lui ai demandé de l’aide, mais elle ne m’a pas aidé du tout», a commencé à expliquer le footballeur, reconnaissant qu’elle était la sœur de son meilleur ami.

«Ensuite, nous avons appris à nous connaître, nous sommes devenus des amis très proches, nous avons vu que nous avions d’autres choses en commun, que nous aimions être ensemble, mais plus seulement comme des amis. C’était le début», a-t-il ajouté.

Clarice Alves a pour sa part rappelé comment c’était la première fois qu’elle voyait le joueur : «Je suis allée voir un match parce qu’ils jouaient pour la même équipe de futsal. Je l’ai rencontré et il n’arrêtait pas de parler. Toujours avec cette énergie, en plus je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui», a-t-il expliqué.

«C’était le meilleur ami de mon frère, alors imaginez : il a voyagé avec nous, nous sommes sortis ensemble…», a déclaré l’actrice à propos du début de leur relation.

Ce à quoi beaucoup ne s’attendaient pas, c’est la folie que Marcelo était prêt à faire pour elle, et c’est que le Brésilien a révélé qu’il s’était teint les cheveux en «blonde poulet» juste pour passer un moment avec Clarice :

«Je voulais une poupée, mais j’étais Je voulais faire quelque chose de différent et je pensais que j’allais la gagner pour ça. Puis mon père m’a beaucoup grondé.»

Leurs familles ont toujours été très proches, et c’est qu’après la signature de Marcelo par le Real Madrid, il a voyagé avec son meilleur ami-frère de son partenaire actuel- et son grand-père, jusqu’à ce que les autres puissent le faire.

C’est en 2008 qu’ils décident tous les deux de franchir une étape importante dans leur vie et de se marier. Sa vie se caractérise par être la plus familière : «Nous allons à l’école, nous promener, au parc, la vie normale et ordinaire. Nous n’arrêtons rien de faire. La vérité est que nous allons en ville, nous faisons tout. Avec nos chiens, nous sortons beaucoup», admet Clarice.