Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont à la recherche d’un cuisinier pour un salaire millionnaire (5200…euros)

La vie de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo a pris une tournure luxueuse. Actuellement, le couple veut recruter un chef cuisinier.

Le footballeur a signé un contrat d’un million de dollars avec l’ équipe d’ Al-Nassr et a déménagé avec toute sa famille en Arabie saoudite pour entamer une nouvelle étape professionnelle. Sa vie est pleine de luxe et c’est quelque chose qui ne changera pas au cours de cette aventure arabe. Ils ont séjourné quelques semaines dans l’un des hôtels les plus prestigieux de la ville de Riyad et, pour leur résidence permanente, ils ont choisi l’un des développements les plus exclusifs de la région.

Grâce à la fortune qu’ils gagnent, ils investissent dans ce qu’ils aiment le plus : voitures de luxe, jets privés, vêtements, événements et maisons incroyables. Malgré le fait qu’ils aient mis de côté leur vie européenne pour s’installer en Arabie Saoudite, ils n’arrêteront pas de visiter l’un de leurs manoirs préférés qui se trouve au Portugal, le pays natal de Cristiano.

Georgina et Ronaldo ne lésinent pas non plus sur leur dotation en personnel. En effet, ils recherchent un chef qui travaillera pour eux pendant leur séjour dans la ville portugaise et pour qui ils seraient prêts à verser un salaire de 5 200 euros par mois, soit 3 380 000 FCFA.

Le journal portugais Correo da Manha a révélé que le couple avait du mal à trouver le candidat idéal qui s’occuperait de leurs menus quotidiens. En offrant un montant aussi élevé qu’un salaire, Georgina et Cristiano ont imposé des conditions que le sélectionné devra remplir, oui ou non, pour prendre les commandes de la cuisine portugaise et satisfaire leurs palais exquis.

Le candidat idéal doit maîtriser la technique de cuisson des sushis, l’un des plats préférés de la famille. En revanche, la morue grillée, la chute du footballeur, doit être un dix. La pizza devra être une autre de leurs spécialités en matière de cuisine.