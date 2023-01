Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez pourront-ils vivre ensemble en Arabie ?

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo sont déjà en Arabie saoudite, où l’attaquant a été présenté à une foule au stade Al-Nassr, la nouvelle équipe qui l’a signé. Après son départ controversé de Manchester United, le joueur a décidé d’accepter l’incroyable offre de l’équipe saoudienne.

C’est qu’Al-Nassr lui propose un contrat d’environ 200 millions d’euros pour trois saisons, le plus élevé de l’histoire du football. Après avoir accepté l’offre et voyagé en Arabie saoudite, la question s’est posée de savoir si Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez pourront vivre dans la même maison, puisqu’ils ne sont pas mariés.

C’est que la charia ou la loi islamique a pour règle qu’une femme ne peut pas vivre dans la même maison avec un homme sans s’être mariée, bien qu’il y ait une exception lorsqu’il s’agit de célébrités telles que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. En tout cas, le couple aurait déjà avoué son envie de pouvoir se marier.

L’agence de presse EFE a interviewé deux avocats saoudiens, qui ont donné leur avis sur le cas de Cristiano et Georgina : «Bien que les lois interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont commencé à fermer les yeux et ne persécutent personne. Bien sûr, ces lois sont utilisées quand il y a un problème ou un crime.»

Un autre des avocats a également donné des détails sur ce qui arrivera à Cristiano et Georgina et a déclaré : «Aujourd’hui, ils n’interviennent plus dans cette affaire. La police n’enquête plus et ne persécute plus personne.» De cette façon, l’attaquant et le mannequin argentin pourraient vivre ensemble et ils ont déjà tout prêt à bouger.

Cristiano Ronaldo épouse-t-il Georgina ?

Malgré le fait qu’en Arabie saoudite il existe une loi qui interdit aux couples de vivre ensemble s’ils ne sont pas mariés, il y aurait une exception pour Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, qui sont déjà dans le pays avec leurs enfants. Cependant, au cours des dernières heures, il a été confirmé ce qui pourrait arriver à la relation du couple.

C’est que Cristiano Ronaldo aurait avoué qu’il aimerait épouser Georgina à un moment donné: «J’y pense maintenant, mais je peux voir à l’avenir que je pense que je le mérite, elle le mérite», a déclaré l’attaquant, ouvrant la possibilité d’un mariage dans un proche avenir.