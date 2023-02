Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont été contraints de vendre leur avion privé

Normalement, les familles changent de voiture en fonction des besoins, mais El Bicho change d’avion.

Après sa dernière signature avec Al Nassr d’Arabie Saoudite, et le montant particulier qu’il gagnera pour cela, plus de 200 millions par saison, le footballeur portugais, Cristiano Ronaldo, a pris la décision de vendre son jet privé pour la somme de 20 millions de dollars.

En fait, Cristiano et Georgina attendaient déjà depuis plusieurs mois pour vendre l’avion car leur famille particulière s’est agrandie, ils ont donc besoin d’un appareil un peu plus confortable et spacieux.

Cependant, le jet avait plusieurs conforts typiques d’une maison, car il a beaucoup de détails, allant d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes ou d’un four électrique au Wi-Fi ou au téléphone.

Il est à noter que le jet privé disposait d’une impressionnante salle à manger en bois de luxe, que Georgina Rodriguez, la compagne du footballeur, a été vue à plusieurs reprises publier sur leurs réseaux, et qu’ils ont sûrement utilisée pour essayer les dégustations spéciales de la famille qui se base sur les aliments tels que le poisson, le poulet, les légumes et les crustacés, et le plat préféré du joueur de football, la pizza, ne peuvent pas manquer.

D’autre part, un fait curieux à propos du jet privé est qu’il n’est pas du tout bon marché, puisque le prix de l’heure varie de six (6) à dix mille euros (10 000), donc une fois que vous avez acheté votre nouvel avion, il est extrêmement.

Ce sera clairement plus grand, mais cela ne les empêchera pas de continuer à l’utiliser comme lorsqu’ils ont volé au Grand Prix de Formule 1, aux festivals de cinéma et à d’autres événements sportifs.

Il est important de considérer que Cristiano est déjà père de quatre enfants : l’aîné, Cristiano Jr., les jumeaux Eva et Mateo, nés d’une mère porteuse ; et la petite Alana Martina, la première fille commune de l’athlète avec Georgina, qui espérait avoir des jumeaux mais seule la fille a pu naître en bonne santé, rapporte Critical Voices.