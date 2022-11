Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont communiqué des nouvelles que personne ne pouvait imaginer

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont déjà commencé à vivre Noël. Selon les rapports «Okdiario», les célébrités ont devancé tout le monde et ont placé l’arbre plus tôt ce mois-ci.

Les dates les plus importantes de l’année semblent arriver avec beaucoup d’enthousiasme de la part de la famille, même si cette année, ils passeront Noël loin de la famille de Cristiano.

«Look» a révélé qu’à la fin de l’été, Ronaldo a dit à sa mère qu’ils avaient décidé qu’ils ne seraient pas avec elle dans la nuit du 24 décembre.

D’autre part, le même numérique a averti qu’il est presque certain qu’Ivana Rodriguez, Carlos García et leur fille seront là. Des sources proches de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez préviennent que le lien entre la famille Aveiro et le mannequin est de plus en plus tendu.

Avec Hugo et Katia ça va, mais avec Dolores et Elma, c’est tout le contraire. Les choses ne vont pas bien depuis des mois et il ne semble pas que cela va s’améliorer à court terme.

Où tout a commencé

Selon le portail susmentionné, il semble que l’origine de l’agacement de la part de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez réside dans le fait que, cet été, Elma ait choisi l’ancien footballeur, Merche Romero, comme marraine lors d’un événement

Puis de fausses rumeurs ont circulé sur une prétendue crise entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, pour laquelle la jeune femme a opté pour la bonne santé et ne veut pas avoir les personnes qui ont tant causé dans sa famille aux dates les plus importantes de l’année.