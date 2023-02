Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : le couple de retour sous les projecteurs pour un détail impliquant leur fils

Il semble que Georgina et Cristiano ne s’arrêtent pas une seconde aux critiques. Ils n’étaient pas encore arrivés en Arabie Saoudite et le couple était déjà sous les projecteurs des médias en raison de la supposée crise à laquelle ils sont confrontés. Tout cela déclenché par la voiture que l’influenceuse a offerte à son copain. Cet acte a également reçu des réponses négatives.

Ces derniers temps, les critiques ne portent pas sur leur intimité dans la relation ou sur les voitures chères. Dans ce cas, de nombreuses personnes ont remis en question leurs attitudes en tant que parents.

Après avoir vu une photo que Georgina Rodríguez a téléchargée sur les réseaux sociaux, la tempête a éclaté pour un petit détail impliquant l’un de ses enfants.

Bien que l’image de Mateo plein de tendresse avec sa petite soeur ait provoqué beaucoup d’émoi et rendu fous les fans de Cristiano et Georgina, elle a également généré beaucoup de polémiques en raison du détail vu sur l’image.

Comme son père, Mateo porte une boucle d’oreille en diamant à l’oreille gauche, ce qui n’a fait qu’en irriter plus d’un à cause de la décision d’un si jeune enfant.

Tout indique que les hommes de la famille marchent sur les traces de Cristiano Ronaldo et bien que l’on ne sache pas dans quel contexte ou à qui a appartenu Mateo de porter la boucle d’oreille à l’oreille, les utilisateurs ont commenté le post de Georgina Rodríguez selon lequel c’était trop petit pour faire un piercing.

Les adeptes de Georgina Rodríguez considèrent la boucle d’oreille en diamant inappropriée chez un enfant de 5 ans.

«A cet âge, un enfant ne décide pas de porter ou non des boucles d’oreilles. Chaque chose en son temps», «Ils ne le laissent même pas être un enfant et ils lui mettent déjà des boucles d’oreilles. Ils ont 5 ans par Dieu» et «Il faut montrer une richesse excessive en mettant une boucle d’oreille à un enfant?», ont été quelques-uns des commentaires qu’ils ont lus dans la publication.

Les réponses des followers de Georgina

Comme prévu, la boucle d’oreille à l’oreille de Mateo n’a pas plu à une partie des followers de Georgina et Cristiano. Cependant, beaucoup sont venus soutenir le couple et leur vouer leur amour.

«Qu’est-ce qui détermine si c’est bien ou mal pour un enfant d’avoir une boucle d’oreille ? Pourquoi est-ce mal pour un enfant d’avoir une boucle d’oreille ? Qui dit que c’est mal ? Où est-ce écrit ?», a commenté un internaute.

«Les gens qui expriment des opinions sur la religion et d’autres qui se disputent la boucle d’oreille de l’enfant, laissez-les vivre. J’ai des étudiants adolescents qui ont plus de boucles d’oreilles que les filles, et je ne vois pas les parents être offensés par cette attitude. Laissez-les vivre», a posté un autre.