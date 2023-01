Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, la nouvelle royauté d’Arabie saoudite : une vie d’ostentation sans limites

Cristiano Ronaldo a choqué le monde du sport lorsqu’il a décidé de quitter Manchester United pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Depuis que lui, sa femme, Geo Rodriguez, et leurs enfants sont arrivés dans le pays arabe, ils n’ont cessé de faire l’actualité en raison du luxe incroyable qui les entoure désormais.

Ce n’est pas une nouvelle que la star du football portugais a toujours mené une vie très extravagante. Mais, en Arabie elle a dépassé toutes les limites possibles, et c’est là que les excentricités ostentatoires sont le pain quotidien. C’est sa nouvelle vie maintenant.

Avec un contrat de «175 millions de livres sterling» par mois, Cristianoarrivé à El Nasr. Désormais sa nouvelle résidence se compose de «17 suites» dans le luxueux hôtel «The Four Seasons».

L’un des détails les plus surprenants de cette propriété est que la construction a «de l’or et du marbre» dans plusieurs pièces.

En ce qui concerne le traitement qu’ils ont reçu, Ronaldo et Georgina Rodríguez, dès le premier instant, ils ont été considérés comme «comme des rois».

«25 mille personnes» sont allées recevoir le footballeur au stade, lors de sa présentation ; alors qu’elle est déjà considérée comme «une icône de la mode».

Cristiano Ronaldo a été très à l’aise avec sa nouvelle vie ostentatoire en Arabie. Comme on le sait, «il est très heureux sur et en dehors du terrain» ; et il se serait adapté sans problème à sa nouvelle réalité, loin de Manchester United.