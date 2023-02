Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : c’est l’hôtel ostentatoire où résident le couple (photos)

En décembre dernier, le club saoudien d’Al Nassr avait annoncé la signature de Cristiano Ronaldo pour les deux prochaines saisons après avoir rompu sa relation avec Manchester United lors de la Coupe du monde au Qatar, incitant les Portugais à s’installer dans le pays du Moyen-Orient.

En fait, le footballeur a déménagé dans le royaume d’Arabie saoudite avec sa partenaire actuelle Georgina Rodríguez et leurs enfants qui ont loué l’un des hôtels les plus chers et les plus impressionnants du monde jusqu’à ce qu’ils leur donnent leur nouveau manoir.

De plus, pour éviter les désagréments, 17 chambres prestigieuses ont été louées dans l’exclusif et luxueux hôtel Four Seasons entre les étages 48 et 50 pour 3 150 euros la nuit.

Les chambres sont prêtes à offrir tout le confort nécessaire dont l’ heureux couple peut avoir besoin, puisqu’elles disposent d’une chambre, d’un salon, d’un bureau privé et d’une salle multimédia, le tout entouré de vues spectaculaires sur le cœur de la ville.

D’autre part, ils pourront également profiter des autres services de l’hôtel : court de tennis, spa, massages, saunas, salle de sport, service de garde d’enfants, excellente restauration, piscines extérieures et intérieures et fonctions et installations infinies typiques de la hôtels les plus chers du monde.

Rappelons que le footballeur touchera plus de 200 millions d’euros après sa signature chez Al-Nassr, ce qui lui permet de profiter du confort de l’hôtel, et de ne pas être pressé d’emménager dans sa nouvelle maison qui n’est pas encore prête et dont valeur s’élèverait à 12,2 millions d’euros.