Cristiano Ronaldo et Georgina Georgina Rodriguez sont plus millionnaires pour cette raison

L’un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, et sa jeune épouse, Georgina Rodriguez, vivent leur meilleur moment, après l’achat de la star du football par une équipe saoudienne.

On a beaucoup parlé de Cristiano et Georgina après avoir appris que le couple et leurs cinq jeunes enfants étaient partis vivre en Arabie et encore plus lorsque le footballeur a mis en vente son avion privé pour 20 millions d’euros. bien que le chiffre de la vente finale n’était pas connu et que l’acheteur non plus.

Eh bien, Cristiano et sa femme envisagent d’acheter un avion beaucoup plus gros et, bien sûr, haut de gamme. Chaque achat qu’ils font ajoute encore plus à leur grand héritage.

Ces derniers temps, on savait que Cristiano avait été acheté pour 200 millions d’euros par l’équipe d’Al-Nassr, ce qui faisait de lui le joueur le mieux payé au monde.

La fortune de la famille Ronaldo-Rodriguez est composée d’autres propriétés, telles que des cliniques de traitement capillaire, des bijoux, des hôtels, une luxueuse collection de voitures, un bateau, ainsi que Georgina a réalisé une série avec Netflix, qui lui a versé une somme d’un million de dollars et Maintenant, c’est dans la deuxième saison.

Cristiano et Georgina , savent tous les deux gérer à merveille la question commerciale, le footballeur fait de la magie sur le terrain, c’est pourquoi de nombreuses marques veulent faire de la publicité avec lui et, d’autre part, Georgina dans le monde de la mode sait comment porter faire progresser votre entreprise dans les réseaux sociaux.