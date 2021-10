Cristiano Ronaldo et Georgina attendus en Afrique dans quelques jours

Le mannequin n’a pas hésité à partager avec ses followers l’incroyable détail qu’a eu le Portugais, très attentif à ses bijoux surtout lorsqu’il voyage.

À lire aussi : Cristiano Ronaldo : sa chérie Georgina Rodríguez s’affiche ultra sexy et affole la toile

À lire aussi : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez bientôt en Afrique : voici pourquoi

À lire aussi : Cristiano Ronaldo sexy : l’attaquant portugais s’affiche torse-nu et enflamme la toile

La relation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez est l’une des plus suivies au monde et les deux en prennent soin au maximum, en recherchant chaque détail, bien que de temps en temps ils puissent se permettre un luxe plus qu’un autre avec leurs cadeaux, en se montrant leur situation économique privilégiée.

Lors de cette pause en équipe nationale, les deux ont dû s’éloigner quelques jours et l’attaquant portugais a voulu dédommager le modèle d’une manière imbattable et que l’espagnol-argentin a voulu partager sur leurs réseaux sociaux.

Le joaillier Louis Vuitton qui a laissé Georgina sans voix

Sans toujours donner crédit à ce qu’elle voyait, Georgina Rodríguez a partagé à travers ses stories Instagram le dernier cadeau que Cristiano Ronaldo lui a envoyé ces dernières heures et que c’est du pur luxe.

Dans l’instantané que le modèle a partagé, un bijoutier aux dimensions incroyables est particulièrement frappant pour stocker une grande quantité de bijoux, et qui est apparemment idéal pour les grands voyages auxquels l’espagnol-argentin est habitué.

À lire aussi : Une mère confie qu’elle couche avec son fils pour lui permettre d’être riche

Le cadeau de Cristiano Ronaldo comprenait également trois autres porte-documents avec la même fonction, de sorte que Georgina Rodríguez n’aura aucune excuse pour emporter ses bijoux – plus ou moins en quantité – partout où elle ira.

Cependant, ce qui a halluciné ses followers, et sûrement aussi le mannequin elle-même, c’est la silhouette incroyable qui marque sa valeur.

Bien entendu, ce joaillier exclusif appartient à la prestigieuse firme Louis Vuitton, dont le modèle est un fan inconditionnel, et ce qui explique que sa valeur est de 124 000 euros.

Le coffret à bijoux Malle Vendôme est l’un des objets les plus luxueux de la maison de renom, et il a été créé en hommage à l’inauguration de la boutique de cette marque sur la célèbre Place Vendôme, l’épicentre des joailliers parisiens.

Avec des dimensions qui atteignent 140 centimètres de hauteur, il dispose de huit tiroirs pour ranger les bijoux, d’un buste pour les colliers, d’un miroir amovible, d’un seau pour une bague, et même d’un autre sac de transport pour plus de pièces.

Sans aucun doute, le footballeur portugais a su conquérir sa partenaire et la laisser sans voix, répondant avec plusieurs cœurs dans ses histoires, Georgina elle-même.