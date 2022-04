Cristiano Ronaldo est un génie : le message qu’il a envoyé aux fans de Liverpool

Vinícius Júnior est devenu l’un des joueurs clés du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Ses bonnes performances l’ont conduit à être parmi les meilleurs de LaLiga Santander et dans les prochains jours, il jouera les demi-finales de la Ligue des Champions.

Cependant, un ancien champion du monde avec le Brésil, Luizao, s’est exprimé sur sa forme actuelle et a eu des mots durs envers le jeune ailier.

Le double champion de la Copa Libertadores, et médaillé de bronze à Atlanta 1996, a été sévère en remarquant que l’attaquant de 21 ans a des limites avec sa jambe moins habile.

«Vinicius est stupide. Il ne sait pas voler le ballon au gardien, il ne sait pas marquer. Il devrait s’entraîner, lever la tête, tirer au but. C’est un bon passeur ? Sa première passe décisive du pied gauche pour Benzema n’est toujours pas arrivée», a lâché Luizao dans le podcast Reis da Resenha.

«Il joue comme un démon. Il doit s’améliorer et apprendre. Vinicius doit s’entraîner pour terminer les actions avec le pied gauche», va-t-il faire comprendre.

Ces déclarations ne seront pas bien accueillies dans la capitale espagnole. Le Brésilien est devenu l’un des joueurs les plus aimés des supporters et depuis l’arrivée de l’entraîneur italien dans l’institution, il est devenu un titulaire indiscutable.

Il convient de noter que c’est la meilleure saison de «Vini» au Real Madrid. L’ancien attaquant de Flamengo compte 14 buts et 10 passes décisives dans toutes les compétitions. De plus, avec Karin Benzema, il forme l’un des duos les plus meurtriers du continent.