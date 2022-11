Cristiano Ronaldo est retiré du groupe WhatsApp de Man United (photo)

Cristiano Ronaldo a tout le monde contre lui à Manchester United ces derniers jours, et c’est que ses déclarations d’agacement ont causé plusieurs problèmes. Aujourd’hui, de nouvelles informations ont été divulguées annonçant que CR7 a été retiré du forum WhatsApp.

Un compte dont Harry Maguire et Scott McTominay sont les administrateurs, aurait pris la décision de retirer Cristiano Ronaldo du groupe où il n’y a que des joueurs. Si cela se confirme, c’est une indication claire que le départ de Cristiano en décembre prochain est déjà un fait.

La relation entre l’attaquant et le club est rompue depuis plusieurs semaines, et la fin semble chaque jour plus proche, et c’est que le Portugais a dit qu’il s’est senti trahi et qu’ils ont fait de lui la bête noire. Il a également déclaré qu’en plus de l’entraîneur, il y en a deux ou trois autres qui le veulent déjà.

Pour l’instant, il est déjà sorti du groupe de joueurs WhatsApp et cela ne va pas lui faire plaisir, alors qu’il est concentré avec l’équipe nationale du Portugal pour disputer la Coupe du monde au Qatar.