Cristiano Ronaldo est de retour à l’entraînement

Neymar Jr. ne cesse de faire l’actualité. Pas même en pré-saison. Le crack brésilien est un pôle d’attraction pour les controverses et les déclarations risquées. Et dans ce cas, un ancien coéquipier a relancé la discussion pour savoir si le meilleur de Neymar est passé ou si la star a encore quelque chose à donner. Thomas Meunier, qui a côtoyé Ney au Paris Saint-Germain FC entre 2017 et 2020, a assuré que la flamme du Brésilien s’est déjà éteinte : «Neymar a perdu sa magie à Paris».

Je dois admettre que j’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. Le retour est tout à vous. Si j’avais 10 ans, j’aurais eu son affiche dans ma chambre.

A Paris, cependant, il a perdu sa magie de mon point de vue, a déclaré Thomas Meunier pour Kicker de l’Allemagne, pas méchamment, bien sûr. Il n’est pas le premier à constater que Neymar a cessé d’être ce joueur déstabilisateur et magique, qui blesse les défenses rivales.

On ne sait pas ce que Neymar dira de cette nouvelle déclaration, puisqu’en ce moment il est occupé à répondre aux médias pour le penalty contre Gamba Osaka du Japon. Là, la star a marqué un but sur penalty après une faute inexistante pour beaucoup :

«Neymar a subi un penalty, disons, fantôme…» a déclaré O Globo , et Neymar a répondu : «Ghost ? Ge (Globo Esporte) étant Ge.. . ce jeu est un penalty ! Il y a beaucoup de gens qui n’ont jamais tapé dans un ballon et qui font encore de la merde.»

Thomas Meunier est belge et le PSG a été sa première expérience à l’étranger, après avoir joué quelques années dans l’un des grands clubs de son pays, le Club Bruges KV.

Même s’il devrait avoir beaucoup d’affection, son départ en 2020 a été traumatisant, comme celui de tant d’autres après la finale de la Ligue des champions en août.

Bien que dans le cas de Meunier, il ne pouvait même pas jouer à ce jeu : «A Paris, le directeur sportif de l’époque (Leonardo) m’a viré parce que je ne voulais pas renouveler mon contrat. Tout s’est passé sans moi, jusqu’à ce que les Champions Finale de championnat où je méritais d’être Sur le plan personnel, ce n’était pas facile de quitter Paris non plus. Ma femme, mes enfants et moi-même, nous aimons tous la ville.

Meunier est allé au Borussia Dortmund, dans une ville qui est loin du glamour de Paris : «C’était difficile de partir. Mais avec le temps on a réussi à s’adapter en famille. Et je pense que ça s’est vu sur le terrain.»

Les projecteurs étant désormais éloignés, Meunier a également échappé à «l’accusation» d’avoir blessé Hazard lors d’un match entre le PSG et le Real Madrid au cours de la seconde moitié de 2019.

Même le président de l’équipe espagnole, Florentino Pérez, l’a réprimandé pour cette action. Déjà en Bundesliga, les flashs ne le persécutaient pas beaucoup plus. Et les performances décevantes de Hazard ont montré que le Belge n’y était pour rien.