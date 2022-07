Cristiano Ronaldo est à Manchester United avec son agent

La mort tragique du roi du Coupé décalé a laissé un vide dans le cœur de Maël qui souffre de l’absence de son père. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le fils de DJ Arafat, est revenu sur les conseils que lui a prodigué son feu père.

Maël Houon se rappelle notamment des beaux, vieux temps passés en compagnie de son père DJ Arafat et ses conseils qui restent gravés dans sa mémoire.

«Papa me disait toujours, mon fils quand tu vas grandir, fais confiance à toi-même n’aie confiance en personne et ton meilleur ami sera ton travail, c’est lui qui ne va jamais te trahir.», a déclaré Maël Houon qui ne s’en remet toujours pas.

Des souvenirs ? Mael Houon : «Je me rappelle quand je partais en colonie de vacances à mon retour, tu me posais des questions et je t’étais très content, mais maintenant es ce que j’irais encore en colonie de vacances, aussi, il n’aura personne pour poser des questions», ajoute Maël.