Cristiano Ronaldo entre dans un nouveau club

Mécontent de l’ambiance au sein de Manchester United depuis son retour l’été dernier, Cristiano Ronaldo a fait un nouveau geste pour réussir l’unification.

S’il est tout de même très loin d’être un échec sur le plan sportif, le retour de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United à l’été 2021 n’est pas pleinement satisfaisant pour le quintuple Ballon d’Or.

Agacé par le manque d’unité et de professionnalisme chez certains joueurs, le Portugais a déjà pris la parole plusieurs fois. Et il ne s’est pas arrêté là puisqu’il a décidé d’intégrer un club fermé sur WhatsApp.

Il s’agit en fait d’un groupe regroupant plusieurs joueurs de United, dont Marcus Rashford, Jesse Lingard ou Anthony Elanga. Selon le Dailymail, CR7 a donc pris cette initiative afin de tenter d’unifier un peu plus les différents éléments de l’équipe mancunienne. Le média précise par ailleurs que le fameux groupe qui vient d’accueillir Ronaldo est principalement constitué des plus jeunes joueurs de l’effectif.

«Certains sont un peu intimidés»

De son côté, The Sun entre un peu plus dans les détails et affirme que Cristiano Ronaldo a passé du bon temps par message avec Rashford, Elanga, Garner et Lingard.

Le tabloïd cite une source interne : «Certains des plus jeunes joueurs aiment communiquer via WhatsApp (…) et ne lâchent jamais leurs portables. […] Ronaldo a presque deux fois leur âge, (…) sa vie est très différente de la leur. Certains sont un peu intimidés mais ils sont vraiment contents qu’il ait rejoint le groupe et ils sont ravis qu’il envoie des messages à tout le monde.» De bon augure dans l’optique de CR7 de resserrer les liens au sein du club.