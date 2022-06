Cristiano Ronaldo en colère avoue : «Je n’oublierai jamais ce que Perez m’a fait…»

À l’époque, Riqui Puig était la plus grande promesse que tout le FC Barcelone avait, dépassant largement des noms comme Pedri ou Gavi qui sont aujourd’hui des stars au sein de l’équipe. Cependant, son nom a disparu avec le temps et aujourd’hui sa valeur atteint 15 millions d’euros, alors qu’on croyait que ce serait bien plus.

Le milieu de terrain espagnol est l’une des ventes que le FC Barcelone souhaite conclure cet été car cela ne correspond pas aux plans de Xavi Hernandez et ajouté à cela, le club blaugrana a besoin d’argent pour pouvoir faire des ajouts importants et devenir une équipe compétitive.

Malgré le fait que le footballeur n’ait pas vraiment l’intention de partir, le milieu de terrain espagnol sait également qu’il doit commencer à avoir de la continuité pour se démarquer au niveau professionnel.

C’est pourquoi une éventuelle vente à l’étranger sonne le mieux pour sa carrière sportive dans ces moments de tant de négativité.

L’entraîneur lui-même lui a dit qu’il ne l’avait pas pour la saison prochaine et lui aurait personnellement recommandé de partir pour avoir des minutes de qualité dans un autre club.

Pour le moment, Benfica est l’équipe la plus proche de le prendre et cela semble sans aucun doute une option plus que souhaitable. L’histoire de Riqui Puig peut être utile aux jeunes des prochaines générations, puisque le football et la vie sont ainsi.

Du jour au lendemain, le milieu de terrain du FC Barcelone est passé de la plus belle promesse du club à un départ par la petite porte sans presque aucune opportunité dans une équipe en reconstruction, chose incroyable et que personne ne sait aujourd’hui expliquer.