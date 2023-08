Cristiano Ronaldo en a eu assez d’être éclipsé par Messi et a battu ce record inhabituel avec Al-Nassr

Avec la signature de Messi à l’Inter Miami, Cristiano Ronaldo avait été totalement éclipsé. Même après l’arrivée de son rival en MLS, il avait fait des déclarations malheureuses sur le fait que la ligue saoudienne était meilleure que la ligue américaine, ce qui a suscité une grande polémique.

L’ancien joueur de Manchester United semble en avoir assez de la situation et tout le monde parle de la performance du «Flea» à Las Garzas et est devenu le héros d’Al-Nassr lors de son engagement avec le Zamalek SC dans le Championnat des clubs arabes.

La vérité est que l’attaquant portugais a non seulement permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition après un but angoissant à la minute 87′, mais a également réussi à battre un record inhabituel.

L’équipe saoudienne n’avait qu’à faire match nul avec le rival car elle avait besoin du point pour être à la deuxième place du tableau et se qualifier pour le tour suivant.

Pour cette raison, tout a tourné au désespoir lorsque le Zamalek SC a ouvert le score à la minute 53′, mais Ronaldo a égalisé et a apporté la tranquillité d’esprit aux fans.

De plus, avec ce but, l’ancien joueur du Real Madrid a battu un record inhabituel, en devenant le footballeur avec le plus de buts de la tête dans l’histoire du football.

L’importance de cela tient au fait qu’il a dépassé Gerd Müller, qui a détenu le record pendant 42 ans avec 144 buts de la tête. Cependant, Cristiano Ronaldo l’a rattrapé et mène actuellement la liste avec 145.

Avec l’ancien joueur de la Juventus en tête, Muller est distancé et Pelé apparaît à la troisième place avec 125 buts. Cela a sans aucun doute donné à Cristiano Ronaldo une grande importance et a réussi à parler de lui comme on parle de Messi.