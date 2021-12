Cristiano Ronaldo dévoile son entraîneur préféré

Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Manchester United l’été dernier, s’est remémoré l’époque où il travaillait sous les ordres de Sir Alex Ferguson et a gardé de très bons souvenirs du coach écossais, dont un en particulier.

«Nous avons vécu tellement de beaux moments ensemble et avons remporté de nombreux trophées, mais ce que je garde dans mon cœur, c’est le jour où mon père a été hospitalisé», a déclaré Ronaldo lors d’une vidéo sponsorisée par TeamViewer sur la chaîne YouTube de Manchester United.

Ronaldo n’oubliera jamais un geste de Ferguson

«J’étais ému, très bas, et je suis allé parler au boss qui m’a dit : «Va là-bas pour être avec lui. Nous avions des matchs difficiles à venir et j’étais un joueur clé, mais il a compris ma situation et il voulait que je sois avec ma famille. C’était la chose la plus importante pour lui, plus que de gagner la Premier League ou la Ligue des Champions.» Ferguson lui-même a également parlé de leur rencontre lorsqu’il a laissé Ronaldo partir au Portugal pour être avec son père.

«Je savais qu’il était malade et il était important pour Cristiano d’être là», a déclaré Ferguson. «Cela n’avait pas d’importance pour le club de football, il y a des choses plus grandes et la famille en fait partie. J’ai appris cela en tant que jeune manager à 33 ans.

Un jeune garçon est venu dans mon bureau et a demandé le congé du vendredi. Je lui ai demandé pourquoi et il m’a répondu que sa mère était morte. Depuis ce moment, si un joueur dit qu’il veut être libre demain, ma réponse est : ‘Oui, je peux vous aider ?’»