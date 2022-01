Cristiano Ronaldo dévoile plusieurs dates pour son mariage avec Georgina Rodriguez

Dans l’émission de téléréalité de Netflix, l’attaquant déclare : «Quand je clique. Ça peut être dans un mois ou dans six ou dans un an, ça arrivera à mille pour cent qu’on se marie…»

En 24 heures, l’émission de téléréalité ‘Soy Georgina’ est la plus regardée sur Netflix. Les six chapitres où Georgina Rodriguez «se déshabille» et parle de sa vie, découvre son quotidien, sa maison, ses amis fait fureur. Vous commencez par le premier et voyez les six en une seule fois.

La première a coïncidé avec l’anniversaire de Georgina et Cristiano a rempli son partenaire de surprises avec une fête surprise incluse à Dubaï, où ils passent quelques jours en vacances avec leurs enfants cette semaine qu’il n’y a pas de Premier League.

Bien sûr, le mariage de Georgina et Cristiano est l’un des sujets de conversation. En réalité, ils sont déjà un couple marié avec quatre enfants et, prochainement, ils seront six.

Georgina s’adresse à Cristiano comme «mari» ou aussi «cher». Ils partagent tout ensemble, même les entreprises, comme la clinique capillaire où les deux sont une partie fondamentale du projet.

Lors d’un voyage à un match de championnat d’Europe, pendant le vol, Georgina dit à ses amis qu’elle doit leur dire quelque chose. Tout le monde lui crie «la bodaaaa» et elle dit : «Ouais non, ça ne dépend pas de moi»

De plus «je n’ai pas de place pour les bagues, vous vous souvenez qu’ils m’ont dit qu’il m’avait demandé de l’épouser quand il a montré une nouvelle bague».

Jennifer Lopez

Puis son récit est plus concis : «Je me sens très aimée. Je ne pense pas que cela changera beaucoup notre situation. J’ai la chose la plus importante avec Cristiano : l’amour de nos enfants et l’amour de Cris. Ils sont toujours avec la petite blague du mariage ‘pour quand’, à quel moment Jennifer Lopez a-t-elle sorti cette chanson du ring pour quand…».

Il y aura un anneau

Et c’est Cristiano qui précise qu’il y aura un mariage oui ou oui : «Je lui dis toujours ça quand il clique sur moi, comme c’est arrivé dans tant de choses dans nos vies. Ça peut être dans un mois ou dans six ou dans un an peu importe, ça arrivera à mille pour cent qu’on se marie.

Il y aura donc un mariage. Ce sera dans la deuxième saison de la téléréalité de Netflix, ce sera après la naissance des jumeaux ou ce sera lorsque Cristiano prendra sa retraite. Pour le moment, il faudra attendre que l’attaquant lui donne le «clic».