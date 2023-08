Cristiano Ronaldo : découvrez l’éblouissante collection de bijoux de Georgina Rodriguez et sa valeur exorbitante

Le mannequin et influenceur possède l’une des collections de bijoux et d’accessoires les plus chères.

La vie de Georgina Rodriguez semble être une histoire d’opulence, avec des sacs à main haut de gamme, des voyages autour du monde et des dîners dans les restaurants les plus exclusifs de la planète. Pas étonnant, car être le partenaire de Cristiano Ronaldo signifie mener une vie de célébrité mondialement connue.

Bien que l’ancien footballeur du Real Madrid monopolise la vedette à chaque voyage ou conférence, le mannequin de 29 ans trouve également le temps de s’aventurer dans le monde des affaires et de s’imposer comme une figure de proue de la haute société espagnole.

Dans son rôle d’influenceuse de luxe, Georgina Rodriguez ne lésine pas sur les accessoires qui complètent et rehaussent ses tenues de millionnaire.

Parmi elles se distingue une montre éblouissante de la marque new-yorkaise Jacob & Co, d’une valeur de 100 mille euros.

Cette montre en or rose 18 carats est ornée de 251 diamants blancs ronds, de 30 pierres précieuses supplémentaires ornant la couronne et de 42 diamants sur la boucle.

Mais les montres haut de gamme ne sont pas son seul goût exquis. Le sac Diamond Himalaya Birkin est l’un des plus luxueux au monde. Présentant le raffinement de Georgina, cet accessoire ostentatoire, doté d’un fermoir à diamants en or blanc 18 carats , a un prix moyen de 370 000 $.

Les bijoux Pasquale Bruni occupent également une place particulière dans la collection de Georgina. Les pièces Petit Garden et Giardini Segreti, toutes deux en or blanc 18 carats, ont coûté plus de 80 000 euros.

Ces créations luxueuses ajoutent à ses possessions de haute orfèvrerie et reflètent son goût pour l’exclusivité.

L’un des moments les plus étonnants de Georgina est survenu lors d’un événement à Cannes, où elle portait le magnifique collier Chopard. Serti de rubis et de diamants, ce tour de cou suisse est orné d’une rubellite centrale de 65 carats.

Cependant, sa valeur exceptionnelle se reflète dans son prix, qui peut atteindre jusqu’à un million d’euros, en raison de son exclusivité et de la forte demande qu’il génère dans le monde de la mode.

La vie de la femme de Crisitano Ronaldo n’est pas seulement celle d’une mariée célèbre, mais une histoire d’ascension du simple au somptueux, témoignant d’une affinité pour l’élégance et le luxe dans tous les aspects de sa vie.