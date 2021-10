Cristiano Ronaldo : découvrez combien de penaltys il a marqués en éliminatoires de la Coupe du monde

Thibaut Courtois a demandé plus de vacances et Van der Vaart, une gloire du Real Madrid, a répondu par une critique sévère.

Avec ses propos acides, Rafael Van der Vaart continue de faire les gros titres malgré le fait qu’il ait quitté le football il y a plusieurs années.

En juin dernier, l’ancien joueur néerlandais critiquait le niveau de l’Espagne en Eurocup et lundi dernier il est revenu faire son truc après avoir visé Thibaut Courtois pour s’être plaint de la charge de matchs des joueurs internationaux. De plus, il a invité le gardien du Real Madrid à restituer la moitié de son salaire s’il veut plus de vacances.

«S’il rend la moitié de son salaire, il aura droit à six mois de vacances. Il est footballeur, un club le paie beaucoup pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais nous les avons tous», a déclaré Van der Vaart dans un communiqué à la télévision publique NOS, où il est commentateur.

L’ancien international néerlandais a ajouté que les mots de Courtois «sont un gémissement, plus encore de la part d’un gardien de but».

Et c’est qu’après avoir perdu dimanche contre l’Italie dans le match pour les troisième et quatrième places de la Ligue des Nations, le gardien belge s’est plaint de l’accumulation de matches et a porté plainte contre l’UEFA.

Le gardien de but s’est plaint que l’année prochaine, une Coupe du monde sera jouée en novembre et cette année, elle se jouera jusqu’à la fin juin.

«Nous allons nous blesser ! Plus personne ne se soucie des joueurs», a déclaré Thibaut Courtois, qui a estimé que «trois semaines de vacances ne suffisent pas pour que les joueurs jouent pendant 12 mois au plus haut niveau».