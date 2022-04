Cristiano Ronaldo : critiqué, lattaquant répond à Wayne Rooney

Le Brésilien profite de ses réseaux sociaux pour faire face aux accusations de la presse française et laisse tous les médias muets.

Une fois de plus, Neymar a retenu l’attention de la presse internationale, notamment française. Le contexte est le suivant : le Paris Saint Germain a battu Lorient 5-1 et le Brésilien a été l’exécuteur d’un doublé important. Il a reçu les acclamations des fans et a profité de la vague pour adresser un message ironique à ses détracteurs journalistes.

«J’étais bourré’. C’est pour ça que ça a marché… comme on dit là-bas», a écrit Neymar sur son profil Instagram où il a laissé les experts sans voix. Et le message aurait un destinataire avec nom et prénom : Daniel Riolo.

Il y a quelques jours, Riolo, communicant de RMC Sport, a jugé que le Brésilien devait être viré du PSG car il s’était rendu aux appels dans des conditions déplorables. «Il arrive à s’entraîner à la limite de l’ivresse», avait-il déclaré à l’époque.

De cette manière, l’attaquant a clairement indiqué que les commérages de la presse lui parvenaient également aux oreilles et qu’il était prêt à utiliser ses compétences sur le terrain pour défendre son intégrité professionnelle et personnelle.

Neymar quitterait l’effectif du PSG

Malgré les bonnes intentions de montrer son talent, il semblerait que Neymar n’ait pas fini de convaincre les cadres de l’effectif français. Selon différents médias européens, le PSG envisage de se séparer de la carioca.

«Le club estime que l’impact de Ney sur le jeu ne justifie pas son salaire élevé», c’est ce que disent les experts à propos de la sortie probable.

Un mois, Neymar gagne 4 millions d’euros, étant le joueur le plus cher du groupe. Nous verrons si les rumeurs sont vraies ou, retour à la roue, ce sont des commérages mineurs.