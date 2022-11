Cristiano Ronaldo critique la position de United : «Ils ont douté de ma parole…»

L’annonce soudaine de la retraite de Gerard Piqué en a surpris plus d’un dans le monde du football. On savait que le défenseur n’était plus pris en compte pour être titulaire dans l’équipe du culé, car il n’était pas prévu avant la fin de la saison qu’il annonce quelque chose d’important. C’est pourquoi sa décision à mi-parcours a en partie attiré l’attention du monde du football. Pas tout le monde, bien sûr.

L’un de ceux qui ont connu ce dénouement n’était rien de moins que le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Le président a confirmé qu’au sein du club, ils soutenaient l’idée qu’il ne devrait plus être titulaire et qu’ils s’attendaient à une telle décision.

Dans une interview pour Sport, Laporta expliquait ainsi : «Le départ de Piqué a été décidé par lui. Probablement motivé par un problème sportif. Si Gérard avait eu la confiance de l’entraîneur et avait joué comme titulaire incontesté, il ne serait évidemment pas parti. Piqué a décidé ce qu’il voulait faire et nous, du conseil d’administration, le respectons. Xavi a été très honnête avec lui.

Ainsi, Laporta sous-entend que tout a commencé par une décision sportive depuis le banc où siège Xavi Hernández : «Dès le premier instant, l’entraîneur lui a dit qu’il ne comptait pas sur lui et j’ai aussi discuté de sa situation avec lui. Mais Gérard est un compétiteur. homme, un gagnant, et il se voyait toujours comme un partant et voulait continuer.

Bien qu’à la fin il ait vu la réalité et pris une décision. Il avait une façon de dire au revoir au club, étant donné la précipitation, très agréable. Nous veulent toujours que nos héros soient éternels, mais c’est impossible. Le club lui paie ce qui correspond jusqu’au dernier jour où Gérard a travaillé».

Piqué avait déjà prévenu dans une interview en octobre 2021, alors que Xavi Hernández n’était toujours pas là, que plutôt que de finir comme remplaçant, il partirait seul. «Je prendrai ma retraite au Barça. C’est sûr. Ce que je n’accepterai pas, c’est de prendre ma retraite en tant que remplaçant.»

En réalité, il a pris sa retraite en tant que remplaçant, bien que dans cette interview, il ait précisé qu’il n’allait pas être remplaçant tout au long de la saison, et c’est ce que Piqué a évité en prenant sa retraite maintenant, terminant cette année universitaire 2022-23 avec plus plus de six mois sur le banc, jouant peu ou rien.