Cristiano Ronaldo : coup dur pour l’attaquant portugais

Le footballeur de Manchester United a finalement vendu son appartement dans la Trump Tower de New York pour bien moins cher qu’il ne l’avait payé.

Cristiano Ronaldo (37 ans) ne gagne pas en raison d’une déception. Du moins en ce qui concerne vos investissements immobiliers. Et c’est que l’attaquant de Manchester United a été à un moment où certaines de ses propriétés ne lui donnent que des maux de tête.

Parfois pour ne pas avoir pris en compte les exigences légales de construction, alors que dans d’autres le problème réside dans les pertes générées par sa vente.

Certains travaux illégaux effectués dans son tout nouveau penthouse à Lisbonne, de 300 mètres carrés et 7,2 millions d’euros, ont donné le signal de départ l’été dernier à une série de controverses et d’imprévus auxquels le Portugais a dû faire face au milieu de l’un des années les plus compliquées de sa carrière sportive.

Plus tard, en septembre 2021, Cristiano Ronaldo a été contraint de déménager de son manoir de Manchester en raison des problèmes de sécurité posés par la propriété de près de 10 000 mètres carrés dans laquelle il s’était installé.

La présence d’un chemin public traversant la ferme et d’une route à proximité a amené son équipe de sécurité à lui conseiller de quitter sa résidence. Sans oublier les bêlements de quelques moutons qui ont dérangé la star portugaise et interrompu son repos.

De même, fin octobre dernier, il a reçu une notification pour démolir un court de tennis et un bâtiment attenant à son hôtel particulier près de Geres, dans le nord du Portugal, jusqu’en mars.

Donald Trump vous fait perdre beaucoup d’argent

Et le dernier épisode de déceptions est survenu avec la vente ruineuse de l’appartement qu’il possédait dans la Trump Tower à New York depuis 2015 et qu’il avait acquis à l’époque pour un montant avoisinant les 16 millions d’euros.

Comme l’a rapporté le New York Post il y a des mois, Ronaldo a mis la propriété en vente en 2019 pour moins de la moitié de l’argent qu’il a payé, environ 9 millions de dollars, mais sans aucune offre, avec Donald Trump tombé en disgrâce et au milieu de une pandémie, le footballeur a été contraint de réduire encore ses prétentions.

Le prix de vente apparu depuis le 19 mai n’était «que» de 7,75 millions de dollars, bien que selon Expansión et d’autres médias, le Portugais ait finalement réussi à se débarrasser de la propriété.

Certes, Ronaldo a finalement vendu son appartement pour 7,28 millions de dollars, soit environ 6,3 millions d’euros, ce qui implique des pertes de 10 millions d’euros. Un revers plus qu’acceptable pour le Portugais au vu de son énorme fortune, mais un revers qui ne lui aura sûrement pas fait de bien.