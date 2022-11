Cristiano Ronaldo : «Concentration totale et absolue sur le travail de l’équipe nationale…»

Raeme Souness, ancien joueur de Liverpool, a pris la défense de Cristiano Ronaldo, ce lundi, à la suite de l’interview controversée accordée par la star portugaise à TalkTV.

Sur l’antenne de talkSPORT, l’ancien entraîneur de Benfica pointe du doigt Erik ten Hag, évoquant que c’est l’entraîneur de Manchester United qui n’a pas fait ce qu’il avait promis.

«Bien sûr, je continuerai à le défendre. Il y a eu une réunion, deux personnes ont parlé et sont parties avec un accord et quelqu’un n’a pas tenu parole.

Il [Ronaldo] n’a jamais parlé. Il pense que le moment est venu de dire son côté de l’histoire. C’est le meilleur joueur que beaucoup de gens aient jamais vu», a commencé par expliquer Souness, poursuivant.

«Je pense qu’il a raconté une histoire et que l’entraîneur ne l’a pas gardée. Quand vous regardez ce qui s’est passé après cet accord…

Il ne l’a pas opposé à City pour ne pas lui manquer de respect, mais quelques semaines plus tard, il voulait qu’il arrive avec deux minutes à jouer contre Tottenham, avec le match gagné.

Qu’est-ce que Ronaldo allait faire ? Et puis, donnez-lui le brassard de capitaine. Écoutez, je regarde cela des deux côtés. J’étais entraîneur et j’étais un joueur. Je pense que le joueur a des raisons de se plaindre et qu’il a le droit de se plaindre», a conclu l’ancien entraîneur écossais.