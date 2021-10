Cristiano Ronaldo : comparaison de la valeur nette du portugais contre Tiger Woods

La superstar mondiale du football David Beckham et son épouse Victoria Beckham ont bâti ensemble un empire de richesses grâce à divers actifs et investissements.

Contrairement à de nombreuses stars du football qui tombent dans l’oubli après leur retraite, David Beckham a continué à faire les gros titres encore plus que lorsqu’il jouait activement.

La star a été nommée l’homme le plus sexy du monde par le magazine people. Il représente une virilité idéale, un personnage adorable, une attitude charmante, un corps sexy, un mari solidaire et un père adorable. Il est copropriétaire du club MLS Inter Miami.

Avec ses propres contrats de parrainage et ses propres marques de mode, il a gagné plus d’argent au cours de sa première année de retraite – 75 millions de dollars – qu’au cours de toutes ses années de jeu.

Il a vécu une vie avec beaucoup d’attention que seuls le marché boursier et la famille royale ont eue. Marié à un cadre de mode et à une icône de style lui-même, le mariage de David et Victoria était un paradis et ils ont construit un empire autour de lui.

Les investissements de David Beckham

Selon le Mirror, Footwork Production, une société responsable de l’exploitation du nom et du droit à l’image de David, a un chiffre d’affaires de 273 millions de dollars.

Il y a aussi une société de David Beckham, DB ventures, qui a un chiffre d’affaires de plus de 90 millions de dollars selon The Mirror, qui sont des missions de Campaigns avec Pepsi, Samsung, H&M, Haig et adidas.

Il détient également une importante action dans la marque de mode Kent & Curwen. Il est également copropriétaire d’une équipe de football de la Ligue majeure appelée Club Internacional de Fútbol Miami.

Les investissements de Victoria Beckham

Du côté de Victoria, l’une de ses principales sociétés, Moody Productions, engrange plus de 10 millions de dollars selon le miroir. Et elle a gagné des tonnes d’argent sur ses pages de médias sociaux avec plus de 24,6 millions d’abonnés Instagram.

Son plus grand atout reste Victoria Beckham Ltd, avec une valeur nette de plus de 100 millions de livres sterling. Selon son site officiel, la marque de vêtements pour femmes est présente dans plus de 400 magasins et possède deux magasins à Londres et à Hong Kong.

Les investissements communs du couple

Selon The Mirror, la valeur nette du couple a dépassé la barre des milliards de dollars. Avec les revenus de David, divers accords de parrainage et d’autres entreprises, et la ligne de mode Victoria.

Parmi leurs différentes entreprises se trouvent des clubs de football, Spice Girls, une franchise d’esports appelée Guild Esports soutenue par l’ancien footballeur, est sur le point de rejoindre leur chaîne d’investissements, et cela a été annoncé en rejoignant la bourse de Londres dans le but d’une valorisation de 50 millions de livres sterling. David détient une participation minoritaire dans l’entreprise.

Le plus gros atout du portefeuille immobilier de Beckham est sans aucun doute leur maison de ville de 31,5 millions de livres sterling dans l’ouest de Londres, suivie d’un domaine de deux acres dans les Cotswolds, évalué à 6 millions de livres sterling.

Selon The Guardian, le couple et l’ancien manager de Spice Girl, Simon Fuller, sont copropriétaires de Beckham Brand Holdings, dont la valeur était estimée à 341,1 millions de dollars par The Mirror. Le mandat de Beckham Brand Holdings couvre ses droits à l’image et possède également la marque de mode de Victoria Beckham.