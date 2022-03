Cristiano Ronaldo : combien Nike paie-t-il la star de Manchester United par an ?

Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United. Le Portugais est garant des ventes de maillots, voici les détails du contrat de Nike avec CR7.

Cristiano Ronaldo a surpris le monde du football après avoir quitté la Juventus et après un retour sensationnel à Manchester United, le club qu’il a quitté en 2009 et dans lequel il reviendra jouer les dernières années de sa carrière et où il tentera de remporter la Ligue des champions.

Ronaldo a toujours porté le numéro 7 sur son dos. C’est un nombre longtemps associé à son style et c’est celui que Ronaldo a utilisé pour tirer parti de sa propre célébrité et créer une marque.

L’athlète le plus suivi de la planète sur les réseaux sociaux. Sa marque CR7 a pu prospérer et générer un certain nombre de lignes lucratives pour ses principaux sponsors Nike.

Combien gagne Cristiano Ronaldo en portant des Nike

Cristiano Ronaldo, recevra au moins 162 millions d’euros pour son contrat avec Nike. Selon ces documents, le contrat actuel du quintuple Ballon d’Or, qui a débuté en 2016 et se termine en 2026, prévoit également une prime de 4 millions d’euros pour chaque Ballon d’Or remporté.

Cristiano Ronaldo, ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid, revient à Manchester United. Les Portigues sont sous contrat avec la marque américaine depuis 2004. Tant que Cristiano Ronaldo jouera pour une équipe A, il touchera 16,2 millions d’euros par an.