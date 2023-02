Cristiano Ronaldo choqué : voici comment son physique a changé Georgina Rodriguez (photos)

Georgina Rodriguez est l’une des célébrités qui a gagné l’affection des gens au fil des ans. C’est grâce à son incroyable charisme accompagné de sa beauté naturelle que la jeune femme a réussi à être une influenceuse importante tout en étant l’épouse de Cristiano Ronaldo.

Le couple de 7 du Portugal, depuis qu’il est devenu célèbre, a changé de look ainsi que de physique. Autrement dit, sa transformation a été très grande et cela se voit au nombre de photos d’elle, rapporte Critical Voices.

Au début, Georgina Rodríguez portait une tenue de base qui comprenait un jean, des bottes, une veste en cuir et une chemise blanche.

Quelque temps plus tard, la jeune femme a choisi d’avoir un look beaucoup plus formel où elle portait un ensemble blaizer et pantalon habillé.

Selon diverses sources, la femme de Cristiano Ronaldo a radicalement changé d’apparence après avoir officialisé sa relation avec l’athlète qui était déjà une figure bien connue du milieu sportif.

Finie cette attitude un peu timide et discrète, pour continuer à «responsabiliser» avec tous les regards avec lesquels elle a été observée à partir de 2016.

Sans aucun doute, Georgina Rodríguez a transcendé le monde du sport et surtout du divertissement, puisque grâce à elle des milliers de femmes s’inspirent chaque jour pour essayer de copier leurs tenues avec des vêtements simples que l’on trouve facilement sur le marché.