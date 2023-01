Cristiano Ronaldo : cela a été la célébration du 29e anniversaire de Georgina Rodriguez (photos)

Georgina Rodriguez a eu 29 ans le 27 janvier et comment pourrait-il en être autrement, elle l’a célébré avec style. Cela a été le premier anniversaire de l’influenceur installé en Arabie saoudite, après la signature en décembre dernier de Cristiano Ronaldo (37 ans) par le club Al Nassr du pays du Moyen-Orient. La star portugaise a signé pour deux saisons et demie en tant que footballeur et jusqu’en 2030 en tant qu’ambassadeur de l’ambitieux projet saoudien d’organiser une Coupe du monde.

Gio, comme l’Argentine est populairement connue, a passé une soirée entourée de sa famille et de ses amis proches, marquée par un grand gâteau recouvert de fondant blanc et de motifs floraux qu’il a soufflé avec ses enfants, Eva, Mateo, Alana et Bella Esmeralda, en plus à Cristiano Jr., l’aîné de l’ancien joueur du Real Madrid ; et un menu dégustation créé exprès pour l’occasion, révélé par le magazine Hola !, avec des plats exotiques qui comprenaient des aliments tels que la noix de coco ou la mangue.

Le menu a été imprimé avec une image récente du modèle aux Joy Awards. Une cérémonie à laquelle elle a assisté vêtue d’une longue robe en velours bleu, avec une ouverture sur le côté et un décolleté bustier, qui n’a laissé personne indifférent.

Le dîner a été servi dans l’une des salles du Four Seasons à Riyad, où le couple réside temporairement, qui, décorée d’un papillon fleuri géant et de ballons violets, roses et argentés, était présidée par une télévision qui projetait des images du Netlix émission de téléréalité, je suis Georgina, dans laquelle le mannequin a joué il y a tout juste un an et dont la deuxième saison a été annoncée cette semaine.

Concrètement, ce sera en mars prochain que la seconde partie du format verra le jour. «Dans cette nouvelle saison, nous l’accompagnerons de Jaca aux Latin Grammys, nous vivrons le meilleur et le pire moment de sa vie, et nous verrons comment sa force réside dans le soutien de sa famille et de ses amis», disent-ils, depuis la plateforme.

Pour l’occasion, la femme d’affaires portait une robe moulante à manches longues et un décolleté en V blanc, qu’elle associait à des talons aiguilles de la même couleur.

Pour Georgina, ce fut une célébration très spéciale au cours de laquelle elle n’a pas oublié, cependant, Ángel, l’un des bébés qu’elle a perdus en juin dernier. Ce qui a plongé le natif de Jaca et le footballeur dans une énorme tristesse.

«C’est avec notre plus profonde tristesse que nous devons vous annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur.

«Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. Nous sommes dévastés par cette perte et demandons le respect de l’intimité en cette période difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous vous aimerons toujours», a lu la déclaration commune que les deux ont répétée sur leurs profils Instagram respectifs.