Cristiano Ronaldo : ce sont les amendes auxquelles Georgina Rodriguez est passible

Le fait que Cristiano Ronaldo ait signé pour Al Nassr a obligé toute sa famille à déménager en Arabie saoudite et à s’habituer à une culture très différente.

Cela pourrait être plus difficile pour Georgina Rodriguez, la partenaire de Cristiano Ronaldo, en raison de son style vestimentaire et de la façon dont elle montre souvent son look, en public et sur les réseaux sociaux.

Mais, le mannequin et influenceur doit s’adapter aux coutumes strictes de l’Arabie saoudite, un pays musulman avec des règles très claires, notamment pour les femmes, sur la façon de s’habiller.

Georgina Rodriguez porte une abaya, ainsi que des robes inappropriées

Georgina Rodriguez a été vue en public portant l’abaya, une robe saoudienne simple et ample, associée aux femmes de la religion musulmane.

Cependant, Georgina est Georgina et, par conséquent, elle a également voulu conserver son style personnel, en utilisant des vêtements décolletés, courts ou avec des fentes dans les jambes. Cela pourrait aller à l’encontre de la loi sur la décence publique qui existe dans le pays.

«Il est recommandé, en public, de porter des vêtements amples qui couvrent jusqu’au coude et en dessous de la cheville», explique le site de tourisme Visit Saudi.

Bien qu’il n’y ait pas de liste complète des vêtements interdits, il est entendu que les femmes ne peuvent pas porter de minijupes, de shorts, de hauts décolletés, de hauts à licou, de bretelles ou de pantalons déchirés.

Amende possible pour Georgina Rodriguez

Avec Georgina Rodriguez risquant d’enfreindre cette règle, cela pourrait lui valoir une sanction financière.

La première fois qu’un visiteur commet une telle infraction, il doit payer une amende de 100 riyals, ce qui équivaut à environ 25 euros. La deuxième fois, l’amende est de 200 riyals, soit un peu moins de 50 euros.

Cela pourrait n’être qu’une goutte d’eau dans l’océan pour Cristiano Ronaldo, compte tenu du salaire qu’il est payé par Al Nassr, mais lui et Georgina Rodriguez voudront certainement éviter les ennuis.